Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht nach Kollision der Außenspiegel im Gegenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Wangerland (ots)

Am 15.12.2021 fuhren gegen 06:15 Uhr zwei Lkw im Bereich der L812 zwischen Bohneterei und Brakerei im Begegnungsverkehr aneinander vorbei. Der in Richtung Hohenkirchen fahrende Lkw sei nach Zeugenangaben dabei in den Gegenfahrstreifen geraten, wodurch es zur Kollision der Außenspiegel der entgegenkommenden Lkw (Gefahrguttransporter) gekommen sei. Während der in Richtung Jever fahrende Lkw nach der Kollision in der Nähe des Unfallortes gewartet habe, habe sich der andere Beteiligte unerlaubt entfernt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen die den Unfall möglicherweise als nachfolgende Verkehrsteilnehmer beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04461 9211-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

