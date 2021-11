Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Ortstafel gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 29. Oktober, stellten Mitarbeiter des Bürgermeisteramts Bondorf das Fehlen der Ortstafel im Bereich der Nebringer Straße in Bondorf fest. Bislang konnte der genaue Tatzeitraum, indem der noch unbekannte Täter die Tafel stahl, nicht ermittelt werden. Zeugen, die hierzu Angaben machten können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

