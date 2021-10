Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Bike von Firmengelände gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine unbekannte Person entwendete am Dienstag, 19.10.2021, ein schwarzes E-Trekkingbike in der Schücostraße. Das Rad war in einem Fahrradunterstand auf einem Firmengelände abgestellt.

Bei dem Pedelec der Marke Prophete handelt es sich um ein EPAC E-Trecking Fahrrad mit 28 Zoll. Es war mit einem Schloss am Unterstand befestigt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 13:45 Uhr und 22:30 Uhr.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Täter, dem Tatgeschehen oder dem Fahrrad beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell