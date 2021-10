Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebin geht in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte-

Eine Verkäuferin hielt am Montagnachmittag, 18.10.2021, eine Ladendiebin auf. Die Täterin befindet sich in Untersuchungshaft.

Einer Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes an der Bahnhofstraße fiel um 16:00 Uhr eine Kundin auf, die aus einer Kabine zur Anprobe trat. Da die Frau keine Kleidung in den Händen hielt und mit ihrer gefüllten Tasche den Laden verließ, folgte die Verkäuferin ihr und sprach sie an. Im Ladenlokal zurück, fand die Mitarbeiterin in der Tasche der 22-jährigen Frau diverse Kleidungsstücke aus dem Geschäft, die nicht bezahlt worden waren. In der Kabine fanden sich die zu der Ware gehörenden abgerissenen Preisetiketten.

Polizisten nahmen die 22-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Gegenüber den Kriminalbeamten gab die Diebin zu, die Kleidung für sich gestohlen zu haben.

Die Polizisten führten sie am Dienstag, 19.10.2021, dem Haftrichter vor, der Untersuchungshaftbefehl wegen Ladendiebstahls erließ.

