POL-BI: Unfall auf A2: Verkehrsverzögerung am Morgen

Bielefeld

FR / Bielefeld / Lippe / A2 - Am Mittwochmorgen, 20.10.2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover, bei dem an einem 1er BMW ein Totalschaden entstand. Der Fahrer verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 06:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Bad Salzuflen die linke Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Ost und Ostwestwalen-Lippe, als ein vor ihm fahrender Pkw abbremste. Um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu vermeiden, lenkte der 21-Jährige seinen BMW stark nach rechts und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Dort drehte sich das Fahrzeug, prallte ab und blieb auf dem linken Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Der junge Mann aus Bad Salzuflen verletzte sich leicht bei dem Unfall und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Fahrbahn war kurzzeitig voll gesperrt. Ab 06:40 konnte der nachfolgende Verkehr zuerst auf dem rechten und schließlich auch auf dem mittleren Fahrstreifen weiterfahren. Der Verkehr staute sich gegen 07:00 Uhr bis auf drei Kilometer. Der Einsatz konnte gegen 07:50 Uhr beendet werden.

Bei dem vorausfahrenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV der Marke Kia handeln.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall oder dem SUV bei dem ermittelnden Verkehrskommissariat 1 unter 0521/545-0.

