Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hagen (ots)

Am 15.05.2021, gegen 06:50 Uhr, kam es in der Spielbrinkstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Zeugenangaben habe dort ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Seat beschädigt. Nach dem Unfall sei der Fahrer in Richtung Haspe Innenstadt geflüchtet. Der Zeuge konnte der Polizei das Kennzeichen des Unfallverursachers nennen. Nach einer Halterfeststellung konnte das Fahrzeug an der ermittelten Anschrift mit einem Frontschaden festgestellt werden. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde angetroffen und wies einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille auf. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher. Der Sachschaden wird auf 5500EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell