Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen (ots)

In der Zeit vom 23.04.2021 und 14.05.2021 kam es in der Röntgenstraße in Hagen zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Einer Nachbarin war die geöffnete Wohnungstür des Wohnungsinhabers aufgefallen, der im Tatzeitraum nicht zu Hause war. Der oder die Täter hatten die Wohnungstür aufgehebelt und die Räume und Behältnisse durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

