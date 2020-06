Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Vehlingen - Pedelecfahrer leicht verletzt

Isselburg (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer am Montag bei einem Unfall in Isselburg-Vehlingen erlitten. Der 76-Jährige war gegen 12.15 Uhr auf dem Radweg an der Anholter Straße in Richtung Vehlingen unterwegs. Aus der Pferdehorster Straße fuhr ein 80-jähriger Isselburger mit seinem Wagen in die Anholter Straße ein und übersah dabei den Zweiradfahrer. Dieser erschrak, versuchte auszuweichen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Isselburger in ein Krankenhaus.

