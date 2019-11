Polizei Mettmann

POL-ME: 82-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt bei Alleinunfall - Langenfeld - 1911018

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (07. November 2019) verletzte sich ein Fahrradfahrer bei einem Alleinunfall auf der Seidenweberstraße in Langenfeld schwer.

Gegen 08:30 Uhr befuhr der 82 Jahre alte Mann aus Langenfeld die Seidenweberstraße. In Höhe der Hausnummer drei bog er in eine Tiefgarageneinfahrt ab und rutschte mit dem Vorderrad seines Fahrrads am Bürgersteig ab. Der Langenfelder stürzte und wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

