Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenfahrt endet im Graben

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford / Lippe / A2 - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 19.10.2021, rutschte der Pkw eines Bielefelders in einen Graben der A2-Abfahrt Ostwestfalen, nachdem ihm der Kraftstoff ausgegangen war. Ein Drogentest verlief positiv. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige.

Gegen 01:05 Uhr wurde der Leitstelle ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet, welches sich auf dem Grünstreifen, im Bereich der Abfahrt Ostwestfalen-Lippe, in Richtung Hannover befinden würde. Zudem sei keine Person an dem unbeleuchteten Pkw gesehen worden.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort auf den Fahrer des Pkw, einen 19-Jährigen Bielefelder. Dieser stand nun neben seinem Fahrzeug, einem 3er BMW, welches mittlerweile in den Graben gerollt war. Aus diesem Grund konnte er die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Es entstand kein Sachschaden.

Der Bielefelder teilte auf Nachfrage mit, dass er mit seinem Pkw, einem 3er BMW, die A2 in Fahrtrichtung Hannover befahren hätte, als der Wagen aufgrund des leeren Tanks in der Ausfahrt liegen blieb. Daraufhin sei er zur Tankstelle gelaufen, um einen Kanister mit Kraftstoff zu kaufen. Anschließend hatte er das Fahrzeug offenbar zurückgesetzt und war dabei in den Graben geraten.

Gegenüber den Beamten äußerte er, dass er regelmäßig Drogen konsumieren würde. Der letzte Konsum sei allerdings schon länger her. Ein durchgeführter Drogenschnelltest und eine spätere Blutprobe bewiesen jedoch, dass er offenbar in zeitlicher Nähe zum Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell