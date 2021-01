Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Autotransport tödlich verunglückt

Borchen-Alfen (ots)

(mb) Ein schwerer Verkehrsunfall auf der K37 (Alter Hellweg) hat am Dienstag ein Todesopfer gefordert.

Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann mit einem Ford Transit samt Autotransportanhänger, der mit einem BMX X3 beladen war, auf der Kreisstraße von Paderborn-Wewer in Richtung Salzkotten-Oberntudorf. Etwa 200 Meter nach der Einmündung Imbsenburgweg geriet das Gespann laut Zeugen ins Schleudern. Der Transit kam nach links von der Straße ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Bei der Kollision riss der Autoanhänger ab. Das transportierte Fahrzeug wurde vom Anhänger geschleudert und blieb an der Böschung liegen. Der 24-jährige Beifahrer erlitt schwerste Verletzungen. Er war im Transit eingeklemmt und konnte von den Rettungskräften nicht mehr lebend aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein Notarzt versorgte den schwerst verletzten Fahrer am Unfallort. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr muss aber in eine Klinik nach Bielefeld verlegt werden. Beide Verunglückten kommen aus Paderborn. Die Polizei schaltete die Staatsanwaltschaft ein und stellte die beiden total beschädigten Fahrzeuge und den Anhänger für weitere Untersuchungen sicher. Zwischen Wewer und Kreisverkehr Weltsöden musste die K37 bis 17.15 Uhr gesperrt werden.

