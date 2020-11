Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Steinbeck: Vermisste nach Suche wieder aufgefunden; Walsrode: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads

Bild-Infos

Download

HeidekreisHeidekreis (ots)

22.11 / Vermisste nach Suche wieder aufgefunden

Steinbeck: Eine 81jährige Frau aus dem Bispinger Ortsteil Steinbeck ist am späten Sonntagabend nach einer kurzen Suche aufgefunden worden. Die Frau wurde gegen 22.30 Uhr von einer Nachbarin als vermisst gemeldet. Sie hatte die Vermisste bereits seit mittags nicht mehr gesehen, den Pkw der Frau an einem Waldstück ausfindig gemacht und vermutete, dass die Vermisste mit ihrem Hund zum Spaziergang dorthin gefahren sei. Eine vom Fahrzeug der Vermissten ausgehende Suche südöstlich von Steinbeck führe kurz vor Mitternacht zum Erfolg. Ein freiwilliger Helfer fand die Frau im Nahbereich des Fahrzeugs. Es ging ihr den Umständen entsprechend gut. Der Hund hatte sich neben sie abgelegt und nicht auf sich aufmerksam gemacht. Ein bereits auf dem weg befindlicher Polizeihubschrauber konnte wieder beidrehen. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

23.11 / Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads

Walsrode: Polizeibeamte stellten Anfang November ein Fahrrad sicher, dass offensichtlich an dem Mehrfamilienhaus an der Moorstraße 61-63 entwendet wurde. Das Fahrrad konnte bisher keinem Geschädigten zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um ein Mountainbike der Marke Fischer mit der Aufschrift "Capri Sonne", Farbe blau-orange. Hinweise zum Eigentümer bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell