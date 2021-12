Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall am Kreisel in Varel - Radfahrer leicht verletzt

Varel (ots)

Am Mittwochmorgen beabsichtige ein 63-Jähriger aus Bremen mit seinem Wohnmobil gegen 08.40 Uhr in den "Kaffeehauskreisel" in der Oldenburger Straße einzufahren.

Hier missachtete er die Vorfahrt eines querenden 63-Jährigen aus Varel auf seinem Fahrrad. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell