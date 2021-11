Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Türke reist unerlaubt ein

Zittau (ots)

Einen 31-jährigen Türken, welcher ohne erforderlichen Reisepass und Aufenthaltstitel nach Deutschland einreiste, stellten Bundespolizisten auf der B 178 in der Nähe von Zittau fest.

Der junge Mann wurde als Beifahrer eines niederländischen PKW festgestellt und konnte sich bei der Kontrolle nicht ausweisen. Er wurde in Gewahrsam genommen, beanzeigt und an die Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell