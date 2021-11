Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Alkoholisierter Schwarzfahrer bricht zum Schlafen in Auto ein

Bischofswerda (ots)

Ein 39-jähriger Pole zahlte am Abend des 26. November 2021 in Bischofswerda nicht das Fahrgeld für seine Zugfahrt und brach in ein parkendes Auto ein.

Der alkoholisierte Mann wurde um 23:00 Uhr durch einen Bürger in dessen am Bahnhof abgestellten Skoda Yeti schlafend vorgefunden. Er hatte die Scheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Nur eine Stunde vorher hatte der Pole sich im Zug von Zittau nach Bischofswerda geweigert, einen Fahrschein zu lösen und die Mund-Nase-Abdeckung zu tragen. Er musste hier den Zug verlassen.

Kurz darauf sprach der Autobesitzer die eingetroffenen Bundespolizisten an, dass jemand in seinem Wagen auf der Rückbank schlafen würde. Die Beamten trafen den polnischen Schwarzfahrer vor und forderten ihn auf, das Auto zu verlassen. Der Mann war bereits wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen Sachbeschädigung und mehrfach wegen dem Erschleichen von Leistungen aufgefallen. Er erhält eine weitere Strafanzeige wegen seiner Schwarzfahrt von der Bundespolizei und wurde an die Landespolizei übergeben. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

