Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Italienfahrt vorzeitig abgebrochen

Löbau (ots)

Ein ukrainischer Transporterfahrer wollte Waren von Polen nach Italien liefern und musste seine Fahrt am Abend des 24. November 2021 abbrechen.

Um 23:30 Uhr geriet er in Löbau in eine Kontrolle der Bundespolizei. Der 37-jährige Mann legte den Beamten seinen Reisepass vor. Die Überprüfung ergab, dass der Fahrer bereits im September 2019 in das Schengengebiet erstmalig eingereist war und ein Visum benötigt. Dieses hatte er auch bei den polnischen Behörden beantragt, wurde aber dort abgelehnt. Somit hatte der Ukrainer sich schon längere Zeit illegal aufgehalten.

Er musste mit zur Dienststelle und wird nach Polen zurückgeschoben. Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes.

