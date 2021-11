Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Neues Graffititag an Bahnbrücke

Zittau (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am 24. November 2021 die Bahnanlagen im Raum Zittau und entdeckte in der Fußgängerunterführung der Bahnbrücke in der Görlitzer Straße eine neues Graffititag.

Ein unbekannter Täter hat sich mit schwarzer Sprühfarbe verewigt. Der etwa 50 Zentimeter große Tag besteht aus drei Lettern und wird aus ermittlungstechnischen Gründen nicht näher benannt.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf etwa 100,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell