Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann wegen schwerem Drogendelikt hinter Gitter

Weißenberg (ots)

Ein 69-jähriger Deutscher muss wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz für fünf Monate in Haft.

Der Mann wurde am 23. November 2021 gegen 17:45 Uhr durch die Bundespolizei auf der Autobahn 4 bei Weißenberg kontrolliert. Er war als Mitfahrer in einem polnischen Transporter in Richtung Dresden unterwegs. Bei der Überprüfung seiner Personalien stießen die Beamten auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Bad Kissingen im Januar 2020 zu einer größeren Geldstrafe verurteilt. Er hatte mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel Handel betrieben.

Da der Gesuchte die ausstehenden 6.491,86 Euro Restgeldstrafe inklusive Kosten und Gebühren nicht zahlen konnte, musste er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 152 Tagen antreten. Die Beamten lieferten den Mann in die Justizvollzugsanstalt Bautzen ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell