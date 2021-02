Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Garage; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Brand in Garage

Zu einem Garagenbrand sind am Dienstagnachmittag die Rettungskräfte in den Stadtteil Hegensberg ausgerückt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war gegen 17.15 Uhr die Batterie eines Hoverboards in einer Garage in der Oberesslinger Straße in Brand geraten. Durch die Flammen wurden mehrere technische Geräte beschädigt und die Wände stark verrußt. Der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften ausgerückt war, gelang es jedoch, ein Übergreifen auf einen in der Garage stehenden Pkw zu verhindern. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 3.000 Euro. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit einem Notarzt-/und zwei Rettungswagen vor Ort. (ms)

Lenningen (ES): Mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Eine Tretroller-Lenkerin musste am Dienstagabend nach einem Sturz mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 64-Jährige war kurz vor 17.30 Uhr mit ihrem Tretroller auf einem leicht abschüssigen, geteerten Feldweg vom Parkplatz Harprechtshaus kommend am Ortsrand von Schopfloch unterwegs. Begleitet wurde sie dabei von zwei Kindern im Alter von vier und 13 Jahren, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau alleinbeteiligt von ihrem Roller und erlitt schwere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Versorgung musste sie in das Krankenhaus geflogen werden. (ms)

Neuffen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 41-jährige VW Caddy-Lenker befuhr gegen 18.35 Uhr die L 1210 aus Metzingen kommend in Richtung Neuffen. Zirka 100 Meter nach der Ortseinfahrt Kappishäusern geriet der Pkw vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache beim Fahrer über die Gegenfahrspur hinweg in den linken Grünstreifen, fuhr die angrenzende Böschung hinunter und stieß nach rund 30 Metern mit einem Baum zusammen. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, verständigten in der Folge die Rettungskräfte. Der 41-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug, an dem sich der Blechschaden auf rund 5.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Im Straßengraben gelandet

Weil er verkehrswidrig abgebogen ist, hat ein 44-Jähriger am Dienstagabend auf der L 442 zwischen Weilstetten und Dotternhausen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße von Weilstetten herkommend unterwegs. Auf Höhe einer linksseitig gelegenen Parkbucht wollte er in diese einbiegen. Dabei übersah er, dass ein hinter ihm fahrender 19-Jähriger gerade mit seinem Opel Corsa zum Überholen angesetzt hatte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Golf nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam erst im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Albstadt (ZAK): Heftig aufgefahren

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung L 360 / Freibadstraße ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit seinem Fiat Tipo auf der Landesstraße von Tailfingen in Richtung Onstmettingen unterwegs, wollte an der Einmündung nach links in die Freibadstraße einbiegen und ordnete sich dazu an der Mittellinie ein. Ein nachfolgender 82 Jahre alter Fahrer eines Skoda erkannte aus noch ungeklärter Ursache den anfahrenden Fiat zu spät und knallte mit großer Wucht ins Heck des Wagens. Seine 80-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch der Fahrer des Fiat wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in die Klinik verbracht. Der Unfallverursacher blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt. (cw)

