Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Landau (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 7000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Landau. Im Kreuzungsbereich Godramsteiner Straße / Hindenburgstraße missachtete eine 54- jährige Autofahrerin die Vorfahrt und stieß mit einem 27-jährigen Autofahrer zusammen. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt, die 54-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

