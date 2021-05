Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210511-5: Drei Fälle des Fahrzeugdiebstahls - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen um Mithilfe, nachdem unbekannte Täter in Pulheim, Brühl und Hürth Fahrzeuge entwendetet hatten.

Zwischen Sonntag (9. Mai) 20 Uhr und Montag (10. Mai) 8 Uhr haben Unbekannte ein Auto von einer Parkfläche an der Adolph-von-Menzel-Straße Ecke Carl-Spitzweg-Straße entwendet. Der Geschädigte (71) hatte seinen schwarzen Lexus RX450 Hybrid dort geparkt. In einem ähnlichen Zeitraum entwendeten unbekannte Täter einen grauen VW Passat von einem Privatgrundstück an der Grubenstraße in Brühl. Die Geschädigten (46, 47) hatten das Fahrzeug am Sonntag (9. Mai) gegen 20.30 Uhr dort abgestellt. Am Montag fiel ihnen gegen 7.30 Uhr auf, dass das Auto nicht mehr an seinem Platz stand. Laut eigenen Angaben fehle dem Fahrzeug am vorderen linken Reifen eine Radkappe. Am späten Montagvormittag (10. Mai) meldete ein aufmerksamer Zeuge ein Fahrzeug mit Aufbruchsspuren an der Vorgebirgsstraße in Hürth. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stellten diese Beschädigungen an der Frontverkleidung des weißen Yamaha Kleinkraftrades fest. Sie kontaktierten außerdem den eingetragenen Halter (32) des Krads, welcher den Diebstahl bemerkt hatte und die Tatzeit auf circa 2.45 Uhr und den Tatort auf die Fischenicher Straße in Hürth eingrenzte. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können oder an den beschriebenen Orten zu den Tatzeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet haben, die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell