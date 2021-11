Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder Böller am Löbauer Bahnhof gezündet

Löbau (ots)

Nachdem die Bundespolizei am 25. November 2021 am Löbauer Bahnhof eine Sachbeschädigung aufgrund eines gezündeten illegalen Böllers aufnehmen musste, waren die Beamten am Morgen des 26. November wieder vor Ort.

Grund war ein durch unbekannte Täter an der Wetterschutz-Seitenwand des Wartebereiches gezündeter Böller, der die Plexiglasscheibe reißen lies. Außerdem wurde ein Warnplakat der Bundespolizei ins Gleis geworfen. Auf diesem wird vor Gleisaufenthalten gewarnt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter 03586 / 76020 entgegen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

