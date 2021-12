Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Zwei Feuer in der Nacht im Boostedter Waldgebiet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Boostedt (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 1.12.2021 wurde gegen 01:40 Uhr der Kooperativen Regionalleitstelle West ein Feuer im Waldweg in Boostedt gemeldet. Anrufer meldeten der Leitstelle einen Pferdestall, welcher in voller Ausdehnung brennen soll. Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung wurden die Feuerwehren aus Boostedt und Großenaspe mit dem Einsatzstichwort: "Feuer, größer als Standard" alarmiert.

Die Feuerwehr Boostedt fand beim Eintreffen einen Brennholzschuppen von ca. 10x15 Meter im Vollbrand vor. Tiere waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Zur Unterstützung der eingesetzten Kräfte wurden die Wehren aus Latendorf und Braak mit dem Einsatzstichwort: "Feuer, 2.Löschzüge" nachalarmiert.

Mit drei C-Rohren und mehreren Trupps unter Atemschutz, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und bekämpft werden.

Noch während der Löscharbeiten meldete sich gegen kurz vor zwei Uhr erneut eine Bewohnerin aus Boostedt bei der Leitstelle. Sie berichtet über einen unklaren Feuerschein im südlichen Waldgebiet von Boostedt im Bereich "Zur Ziegelei / Zum Quellental".

Bei Eintreffen des Einsatzleiters an der zweiten Einsatzstelle, brannte ein hölzerner Hochsitz in voller Ausdehnung.

Da die Einsatzstelle am Schuppen bereits unter Kontrolle war, wurden Einsatzkräfte aus Latendorf und Braak von der ersten Einsatzstelle abgezogen und zur zweiten Einsatzstelle geschickt.

Bereits nach 10 Minuten intensiver Brandbekämpfung konnte an der zweiten Einsatzstelle "Feuer aus" gemeldet werden.

Gegen 03:30 Uhr konnte der Leitstelle West auch für die erste Einsatzstelle "Feuer aus" gemeldet werden.

Beide Brandstellen wurden im Anschluss mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Beide Einsatzstellen wurden durch die Polizei zur Brandursachenermittlung beschlagnahmt.

Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften unter der Leitung von Einsatzleiter Tim Selk (Feuerwehr Boostedt) vor Ort.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Boostedt Freiwillige Feuerwehr Großenaspe Freiwillige Feuerwehr Latendorf Freiwillige Feuerwehr Braak Amt Boostedt-Rickling Amtswehrführung Amt Bad Bramstedt-Land Amtswehrführung Kreisfeuerwehrband Segeberg: Rufbereitschaft mit Wechselladerfahrzeug Rettungsdienstkooperation In Schleswig-Holstein: Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell