Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in einem Keller - Ursache unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße

03.02.2022, 22.35 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhausen in der Jenaer Straße in Westhagen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde am späten Donnerstagabend der Brand in einem Keller des Mehrfamilienhauses entdeckt. Geistesgegenwärtig verständigte der Mann die Feuerwehr und klingelte Anwohner aus ihren Wohnungen.

Durch die Berufsfeuerwehr konnte der Brand zeitnah vollständig gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell