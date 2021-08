Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann verursacht mehrere Unfälle auf der A57 und flüchtet mit geraubten Pkw - Großeinsatz der Polizei und schnelle Festnahme

Meerbusch (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss teilt hier die Informationen der Pressestelle des Polizeipräsidiums Düsseldorf:

Mehrere beschädigte Fahrzeuge auf der A57 in Richtung Nimwegen und zwei geraubte Pkw sind die Bilanz eines 36-Jährigen aus Essen. Dies löste einen umfangreichen Polizeieinsatz aus, bei dem auch ein Hubschrauber eingesetzt war. Nach der schnellen Festnahme des Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen an.

Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann gegen 14 Uhr mit einem Pkw Daimler mehrere Unfälle auf der A57 verursacht. Hierbei wurde ein Kradfahrer leicht verletzt. An der Anschlussstelle Bovert erlangte der Tatverdächtige gewaltsam einen Pkw Mini und flüchtete weiter in Richtung Stadtgebiet Meerbusch. Am Friedhof Osterath brachte der Mann dann, nach weiteren Verkehrsunfällen, erneut ein Fahrzeug in seine Gewalt. Schließlich setzte er seine Flucht fußläufig fort und konnte im Nahbereich durch Streifenbeamte der Polizei im Rhein-Kreis Neuss überwältigt und festgenommen werden. Ein erster Drogenvortest bei dem hoch aggressiven Mann verlief positiv. Die Ermittlungen dauern nach wie vor an.

Anfragen von Medienvertretern sind an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Düsseldorf zu richten.

