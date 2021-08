Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein Verletzter und erheblicher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Dormagen (ots)

Am Freitag, den 06.08.2021, gegen 18:16 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18 (K18) in Dormagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 38-jähriger Dormagener mit seinem Mercedes die K18 aus Richtung Alte Heerstraße in Fahrtrichtung Anschlussstelle zur BAB 57, FR Köln. Er befuhr zunächst den rechten der beiden Fahrstreifen und beabsichtigte auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 21-jährigen Dormagener mit seinem Suzuki. Die Fahrzeuge stießen so unglücklich zusammen, dass sich beide PKW überschlugen. Der 21-jährige Dormagener wurde leicht verletzt, aufgrund des Unfallablaufs jedoch zur Beobachtung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der 38-Jährige bleib unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die K18 musste für die Dauer der Unfallaufnahme im genannten Bereich komplett gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsstörungen.(st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell