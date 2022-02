Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Blitzeinschlag setzte Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Brand.

Wolfsburg (ots)

Am Samstag Morgen, kam es gegen 05:50 Uhr in der Breslauer Straße in Wolfsburg, zu einem Blitzeinschlag in ein bewohntes Doppelhaus. Durch den Blitzeinschlag wurde der Dachstuhl einer der beiden Doppelhaushälften in Brand gesetzt. Da eigene Löschversuche von den Hausbewohnern nicht zum vollständigen ablöschen des Brandes führten, retteten sie sich unverletzt aus dem Haus. Der Brand wurde von der Feuerwehr abgelöscht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gebäudeschaden von ca. 50.000 Euro. Um die Löscharbeiten der Feuerwehr zu ermöglichen, musste die Breslauer Straße in dem Bereich komplett für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt werden.

