Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Polizei sucht Unfallzeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Sattelzug befuhr am Mittwoch gegen 10:55 Uhr in Pleidelsheim die Mundelsheimer Straße in Richtung Wettestraße. Nachdem der Sattelzug in die Wettestraße abgebogen war, beschädigte dieser mutmaßlich mit seinem Auflieger am rechten Fahrbahnrand eine Straßenlaterne. Diese knickte gänzlich ab und kippte in einen Garten. Im Garten wurden drei Sträucher beschädigt. Ohne sich um den entstandene Sachschaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern, machte sich der unbekannte Lenker des Gespanns aus dem Staub. Bei dem Auflieger soll es sich um einen Anhänger mit blauer Plane handeln. Ein weiterer ebenfalls noch unbekannter Zeuge konnten den Verkehrsunfall beobachten und soll dem Sattelzuglenker gefolgt sein. Dieser kam jedoch nicht zur Unfallstelle zurück. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet nun insbesondere diesen und gegebenenfalls weitere Zeugen sich unter Tel. 07144 900-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell