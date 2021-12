Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Jugendlicher sexuell belästigt

Ludwigsburg (ots)

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch gegen 16:20 Uhr gegenüber einem 17-jährigen Jugendlichen aufgetreten ist. Dieser war im Bereich des Mühläckerwegs in Gemmrigheim unterwegs, als ein ihm unbekannter Junge ihn unvermittelt küsste. Des Weiteren soll der Unbekannte den 17-Jährigen eng umarmt und ihn am Rücken und am Gesäß berührt haben. Letztlich ließ der unbekannte Junge jedoch von dem Jugendlichen ab und ging in unbekannte Richtung davon. Laut dem 17-Jährigen hatte der unbekannte Täter ein südländisches Erscheinungsbild. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, melden sich unter Tel. 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei.

