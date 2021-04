Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (129/2021) Einbruch in Kindergarten in Uschlag - Diebe entkommen mit drei Euro und Briefmarken

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Uschlag, Schulstraße Zwischen dem 9. und 12. April 2021

USCHLAG (jk) - Drei Euro und einige Briefmarken haben unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende (09. bis 12.04.21) aus einem Kindergarten in Uschlag (Landkreis Göttingen) gestohlen. Die geringe Beute befand sich in einer verschlossenen Geldkassette, die die Diebe aus dem Büro der Kindergartenleitung mitgehen ließen. Die Täter waren zuvor durch ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude eingestiegen.

Zur Höhe des dabei verursachten Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Polizeistation Staufenberg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der 05543/303310 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell