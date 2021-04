Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mann uriniert auf Tankestellengelände und bedroht Angestellte mit Messer

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 19 Uhr setzte sich ein 27-Jähriger in der Untermühlaustraße auf einem Tankstellengelände auf eine Eistruhe vor dem Verkaufsraum und urinierte von dieser herunter. Nachdem er von der Angestellten der Tankstelle auf das Verhalten angesprochen wurde, zog dieser ein Messer aus seiner Tasche und bedrohte diese. Selbst nach dem Eintreffen der alarmierten Polizisten legte er das Messer nicht ab. Erst nachdem die Beamten androhten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch zu machen, ließ der Mann das Messer fallen und konnte widerstandslos festgenommen werden. Im Anschluss wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

