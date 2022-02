Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Durch Schläge verletzt - Lumix Kamera entwendet - Unfallflucht - Technischer Defekt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Technischer Defekt

Ein technischer Defekt am Zünder eines Heizstrahlers war der Auslöser eines Feuerwehreinsatzes am Montagvormittag. Kurz vor 11 Uhr war bei der Inbetriebnahme des Heizstrahlers in einer Sportanlage in der Spieselstraße etwas Gas ausgetreten und hatte sich entzündet. Das Feuer erlosch von selbst wieder, ohne das ein Sachschaden entstand. Neben einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Aalen war die Freiwillige Feuerwehr Aalen mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Lkw beschädigte ein 51-Jähriger am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr einen Opel Corsa, der auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Gartenstraße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Samstag zwischen 14.30 und 22 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Peugeot beschädigte, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße An der Jagst abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1070 zwischen Hohenberg und Bopfingen erfasste ein 42-Jähriger am Montagmorgen gegen 00.20 Uhr mit seinem VW Tiguan ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an seinem Pkw ein Schaden von rund 2500 Euro entstand.

Ellwangen: Lumix Kamera entwendet

In der Zeit zwischen 16.10 und 17.10 Uhr entwendete ein Unbekannter aus einem Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz der Wolfgangskirche abgestellt war, eine Lumix FZ 1000 II Kamera im Wert von rund 1000 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib der Kamera nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: 8000 Euro Sachschaden

Kurz nach der Einmündung Kressbachstraße / Fahrtrichtung Rotkreuz verlor ein 19-Jähriger am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr die Kontrolle über seinen BMW, der daraufhin frontal gegen eine Mauer schleuderte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 8000 Euro. Sowohl der Unfallverursacher, als auch sein 17 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Mutlangen: Kollision beim Einparken

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW rückwärts aus einer Einfahrt kommend, auf die Hauptstraße ein. Hier kam es zur Kollision mit dem BMW eines 18-Jährigen, der seinerseits im Begriff war, seitlich in eine Parklücke zu fahren.

Schwäbisch Gmünd: Durch Schläge verletzt

Kurz vor 5 Uhr am Sonntagmorgen wurden drei junge Männer durch Schläge von bislang Unbekannten verletzt. Ein 30-Jähriger überquerte eigenen Angaben zufolge einen Fußgängerüberweg in der Vorderen Schmiedgasse, weshalb ein heranfahrender Pkw wohl anhalten musste. Aus dem Fahrzeug stiegen mehrere Personen aus und begannen mit dem 30-Jährigen und seinen beiden 22 und 23 Jahre alten Freunden einen Streit, in dessen Verlauf die Unbekannten auf die drei jungen Männer einschlugen. Alle drei erlitten durch die Schläge Verletzungen; der 30-Jährige zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Die Angreifer flüchteten zu Fuß, lediglich einer fuhr mit dem Pkw davon. Das Fahrzeug wurde im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung in der Paradiesstraße angetroffen; es saß lediglich eine Person im Pkw. Der 30-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat in dieser Sache Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell