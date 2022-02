Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW vs. LKW

Gegen 18:30 Uhr am Montagabend wollte ein 34-Jähriger mit seinem DAF-Sattelzug vom Parkplatz Maulach nach links auf die L2218 einfahren. Dabei übersah er einen auf der Landesstraße fahrenden BMW eines 26-Jährigen. Der BMW-Fahrer versuchte noch, einen Zusammenprall zu verhindern, kollidierte jedoch letztlich mit dem LKW. Dabei wurde der 26-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. An dem LKW ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der BMW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Ilshofen: PKW vs. Straßenlaterne

Gegen 20:30 Uhr am Montag kam ein 33-Jähriger mit seinem Daimler-Chrysler von der Fahrbahn der Bühlertalstraße nach rechts ab und kollidierte hier mit einer Straßenlaterne. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden 3.000 Euro.

