POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrradfahrer tödlich verletzt - Küchenbrand in Gasthaus - Betrunkener Autofahrer verursachte mehrere Unfälle - Einbruch - weitere Unfälle

Burgstetten: Betrunkener Autofahrer verursachte mehre Unfälle

Ein 49-jähriger betrunkener Autofahrer verursachte am Montagabend mehrere Unfälle. Er befuhr gegen 19.25 Uhr in Burgstall die gegen Neue Straße und stieß beim Abbiegen auf den Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Danach stieg der sichtbar betrunkene Unfallverursacher aus seinem Auto und übergab dem Unfallgegner seine Visitenkarte. Danach setzte er sich wieder ins Auto und flüchtete. Während der Fahrt in Richtung Burgstall wurde er dabei beobachtet, wie er mehrmals unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn geriet. In Burgstall streifte er noch beim Wenden eine Hausfassade. Danach fuhr er weiter auf die L 1114 und überholten im Bereich der Kreuzung zur Erbstetter Straße trotz Gegenverkehr. Der Fahrer des entgegengekommenen Autos konnte noch rechtzeitig reagieren und ausweichen. Der 49-Jährige kam nach dem Überholen zu weit nach rechts und beschädigte dabei im Grünstreifen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Beim Gegensteuern verlor er die Kontrolle und kam nach links von der Straße ab, wo sich das Fahrzeug in einem Acker überschlug. Der 49-Jährige, der laut ersten Tests mit über 2,6 Promille am Steuer saß, wurde beim Unfall leicht verletzt. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus versorgt werden. Dort beleidigte der Betrunkene die eingesetzten Beamten. Am Auto entstand beim Unfall ein Totalschaden, der auf 3000 Euro beziffert wurde. Gegen den 49-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die am Montagabend durch die Fahrweise des betrunkenen Autofahrers gefährdet und geschädigt wurden, sollten sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Backnang: 46-jähriger Radfahrer nach Unfall gestorben

Wie bereits in einer Pressemeldung am Montagnachmittag berichtet, ereignete sich am Montag gegen 13.30 Uhr ein Unfall, bei dem ein Radfahrer sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Diesen Verletzungen erlag der Radfahrer am Montagnachmittag noch auf dem Weg in die Klinik. Der Unfallhergang kann aus der beigefügten Pressemeldung vom 14.02.2022 entnommen werden

Backnang: Radfahrer schwer verletzt (Meldung vom 14.02.2022)

Ein verletzter Radfahrer wurde am Montagmittag nach einem Sturz notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 46-jährige Biker befuhr den leicht abschüssigen Radweg parallel zur Annonaystraße, stadteinwärts, als er gegen 13.30 Uhr in einer Linkskurve vermutlich auf Rollsplitt wegrutschte, stürzte und sich hierbei am Kopf verletzte. Er trug keinen Fahrradhelm.

Fellbach: Küchenbrand in Gaststätte

Die örtliche Feuerwehr war am Montagabend gegen 20.45 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften wegen eines Küchenbrandes in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße im Einsatz. Dort war eine Fritteuse in Brand geraten. Ein Beschäftigter in der Küche erlitt beim Löschen des Feuers vermutlich eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Das Feuer war letztlich lediglich in der Küche, sodass keine weiteren Personen verletzt wurden. Der Küchenbetrieb in der Gaststätte ist vorläufig nicht mehr möglich. Der Schaden beläuft sich auf bis zu 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Fellbach: Auffahrunfall

Auf der Bundesstraße 14 ereignete sich am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr ein Auffahrunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Chevrolet war in Richtung Waiblingen unterwegs, als er zwischen Kappelbergtunnel und Teiler auf ein vorausfahrenden Pkw Volvo auffuhr. Nach dem Unfall stieg der Unfallverursacher aus und sicherte sein Auto nicht, so dass dieses noch gegen die dortige Leitplanke prallte. Bei den Vorfällen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6200 Euro. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.

Winnenden-Birkmannsweiler: Einbruch in Wohnhaus

Am Montag im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Max-Planck-Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde durch die Täter Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 12:45 Uhr einen in der Burgstraße geparkten Audi und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Winterbach: Unfallflucht

Am Montag im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14:40 Uhr wurde ein Renault, der auf dem Parkplatz des Bahnhofes geparkt war, von einem bislang unbekannten Autofahrer im Bereich der linken hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

