Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210621-3: Kontrollergebnisse der Polizei Rhein-Erft

Bild-Infos

Download

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Im Rahmen einer bundesweiten Kontrollaktion (RoadPol) überprüften Polizisten des Streifen- und des Verkehrsdienstes innerhalb von acht Stunden 377 Fahrzeuge.

Die Beamten stellten Freitagnacht (18. Juni) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 2 Uhr des darauffolgenden Tages an eingerichteten Kontrollstellen (Bild) verschiedene Verstöße fest.

Von den insgesamt 377 überprüften Fahrzeugen hatten drei Autofahrer zu tief ins Glas geschaut und vier weitere konsumierten Drogen vor Antritt der Fahrt. Ein Atemalkoholvortest zeigte bei einem Fahrer 1,4 Promille an. Drei Personen waren ohne notwendige Fahrerlaubnis unterwegs, ein weiterer Fahrer händigte sogar einen gefälschten Führerschein aus. Die Polizisten verhängten 24 Verwarnungsgelder.

Bereits eine viertel Stunde nach Kontrollbeginn fiel den Beamten um 18.15 Uhr in Frechen auf der Dürener Straße ein 37-Jähriger auf, der unter Drogeneinfluss einen E-Scooter ohne Versicherungsschutz lenkte.

Um 20.50 Uhr fuhr ein 34-Jähriger unter Drogeneinfluss einen Wagen an die Kontrollstelle in Bergheim an der Aachener Straße. Er konnte keinen Führerschein aushändigen, da er keinen besaß.

Kurz nach 22 Uhr fiel in Sindorf auf der Kerpener Straße ein berauschter 24-Jähriger bei einer Kontrolle auf.

Um 23.40 Uhr führten die Polizisten in Hürth auf der Luxemburger Straße bei einem 44-jährigen Autofahrer einen Atemalkoholvortest durch, der mit 1,4 Promille deutlich über dem Erlaubten lag.

Die Polizei Rhein-Erft behält sich vor, immer und überall auch unangekündigte Kontrollen durchzuführen. Grundsätzlich gilt, dass Sie alkoholisiert oder anderweitig berauscht besser ihren eigenen Wagen stehen lassen und auf Taxen oder ÖPNV ausweichen sollten. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell