POL-AA: Ostalbkreis: Polizisten angegriffen - Geldbeutel entwendet - Fahrzeug zerkratzt - Unfallbeteiligte gesucht - Sonstiges

Aalen: Polizisten angegriffen

Am Montagabend gegen 19:30 Uhr konnte festgestellt werden, dass sich etwa 25 Personen im Anschluss an die sogenannten "Montagsspaziergänge" in den Räumlichkeiten eines Cafes am Alten Kirchplatz, für die keine gaststättenrechtliche Erlaubnis vorliegt, trafen und dort auch alkoholische Getränke konsumierten. Aufgrund dessen wurde - auf richterliche Anordnung - die Gaststätte durch die Polizei kontrolliert. Im Cafe wurde festgestellt, dass diverse Corona-Regeln nicht eingehalten wurden und zudem kein Hygienekonzept vorhanden war. Bei den anschließenden Personalienfeststellungen verhielten sich insbesondere zwei Personen äußerst aggressiv. Ein 55-jähriger Gast schlug einen Polizeibeamten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Ein weiterer Beamter wurde durch den 55-Jährigen mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen und von hinten umklammert. Eine 47-jährige Frau biss einem Beamten in den Finger. Beide Beamte wurden durch diese Angriffe verletzt.

Gegen die beiden Angreifer wurde entsprechende Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gefertigt. Weiterhin werden entsprechende Anzeigen gegen die Gäste sowie den Inhaber des Cafes wegen diversen Verstößen gegen die Coronaverordnung vorgelegt. Entsprechende Ermittlungen in Bezug auf Verstöße gegen die gaststättenrechtliche Erlaubnis wurden ebenfalls eingeleitet.

Aalen-Waldhausen: Geldbeutel entwendet

Zwischen 22.45 Uhr und 22.50 Uhr am Montagabend verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zum Personalraum einer Gaststätte in der Deutschordenstraße und entwendete dort einen Bediengeldbeutel, in dem sich rund 1000 Euro Bargeld befanden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5420 entgegen.

Oberkochen: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagvormittag 11 Uhr verursachten, als sie einen in der Albert-Bäuerle-Straße / Ecke Heidenheimer Straße abgestellten Pkw zerkratzten. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/95590 entgegen.

Aalen: Parkrempler

Unachtsamkeit war die Ursache eines Unfalls, bei dem am Montagmittag gegen 13.15 Uhr ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Beim Einparken beschädigte ein 30-Jähriger mit seinem Seat Leon einen in der Schubartstraße abgestellten Hyundai.

Bopfingen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Ein 71-Jähriger verursachte am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand. Mit seinem Mercedes Benz befuhr er zur Unfallzeit die Hauptstraße. Als er einen freien Parkplatz entdeckte, setzte er sein Fahrzeug zurück, wobei er den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Kia eines 57-Jährigen beschädigte.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag beschädigten Unbekannte zwei Bandenwerbungen am Sportplatz in Schrezheim, wobei ein Sachschaden von rund 800 Euro entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 18.000 Euro Sachschaden

Beim Vorbeifahren streifte ein 79-Jähriger am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr mit seinem Seat einen in der Buchstraße abgestellten VW. Durch den Aufprall wurde die Achse des Verursacherfahrzeuges beschädigt, so dass dieses nicht mehr steuerbar war und im weiteren Verlauf gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug prallte. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Heubach: Unfallbeteiligte gesucht

Am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Seat Arona aus dem Kreisverkehr in Richtung Gmünder Straße. Aus Richtung Mögglinger Straße kam ein Fahrzeug, das den Seat der 50-Jährigen streifte. Die Fahrerin des Verursacherfahrzeuges und die 50-Jährige unterhielten sich kurz, wobei beide der Meinung waren, dass der entstandene Schaden relativ gering und keine weitere Regulierung erforderlich ist. Erst zuhause stellte der Ehemann der 50-Jährigen fest, dass an dem Fahrzeug die Spur verzogen ist und der Schaden vermutlich erheblich höher ist. Da die beiden Frauen keine Daten ausgetauscht haben, wird die unbekannte Autofahrerin gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 zu melden. Die Dame war mit einem hellen, jedoch nicht weißen Pkw unterwegs. Sie ist ca. 20 bis 25 Jahre alt und hat dunkle längere Haare. Möglicherweise lautete das Teilkennzeichen ihres Fahrzeuges AA - P? ?? Die unbekannte Frau ist vermutlich im Bereich Heubach wohnhaft, da Angehörige von ihr recht zügig an der Unfallstelle ankamen.

