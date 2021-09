Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrer erleidet bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen

Jüchen-Rath (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein Rollerfahrer am Mittwoch (29.09.), gegen 13 Uhr, die Landstraße 116 in Richtung Neuenhoven. An der Einmündung zur Landstraße 32 missachtete ein Autofahrer offenbar die Vorfahrt des Zweiradfahrers und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst sowie einen Notarzt medizinisch versorgt. Die Polizei sperrte vorübergehend den Einmündungsbereich und leitete den Verkehr ab. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.

