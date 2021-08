Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - In Schießanlage eingebrochen

Meppen (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in eine Schießanlage an der Straße Papenbusch in Meppen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

