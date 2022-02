Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradlenker verhakt sich in Pferdeleine - 57- Jähriger verletzt

Speyer (ots)

Verletzungen zog sich am Dienstag kurz vor 14:00 Uhr ein 57-jähriger Radfahrer auf einem Wirtschaftsweg zu. Der Mann befuhr die Verlängerung des Otterstadter Weges, als ihm eine 37-Jährige aus Oftersheim entgegenkam, die mit ihrem Pferd unterwegs war. Bei Vorbeifahrern verhakte sich der Fahrradlenker in der Pferdeleine, was zum Sturz des Radfahrers führte. Der Mann aus Otterstadt wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell