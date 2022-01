Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit leichtverletztem E-Bike-Fahrer

Speyer (ots)

Am 19.01.2022 um 9 Uhr befuhr ein 84-jähriger Speyerer den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung des Hauptbahnhofes und musste gegenüber der Einmündung zur Oberen Langgasse von seinem Fahrrad absteigen, da ein oranges Baustellenfahrzeug durch seine Parkweise Teile des Radwegs blockierte. Der 84-Jährige schob sein E-Bike durch die Engstelle und wurde beim Versuch des Aufsteigens vom gerade anfahrenden Baustellenfahrzeug an der linken Schulter touchiert, wodurch er zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen an Schulter und Hüfte zuzog. Weiterhin wurden dabei der Sattel und Vorderreifen des E-Bikes, die Brille sowie das Mobiltelefon des 84-Jährigen beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Fahrer des Baustellenfahrzeugs signalisierte konkludent, dass er den Unfall bemerkt hatte und die Schuld nicht bei sich sehe, wonach er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Verkehrsunfall wurde der Polizei erst nachträglich bekannt.

Bei dem Baustellenfahrzeug soll es sich um einen orangen Kipplader gehandelt haben, der mit zwei oder drei männlichen Personen besetzt war.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Fahrer, zum Kennzeichen oder zur Halterfirma des Kippladers liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

