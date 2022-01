Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr, haben Kräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Speyerer Straße am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei ca. 30 kontrollierten Fahrzeugen wurden 5 Mängel an der Beleuchtungseinrichtung festgestellt. Bei einem Fahrzeug war der Termin für die Hauptuntersuchung bereits überschritten. Entsprechende Verwarnungen wurden ausgesprochen. Die Polizei appelliert: Überprüfen Sie regelmäßig die Beleuchtungseinrichtungen an Ihrem Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell