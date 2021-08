Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Triebtäter spricht Kind im Hauptbahnhof an

Hannover (ots)

Braunschweig. Ein Junge (13) meldete sich Montagnachmittag bei der Bundespolizei in Braunschweig. Er schilderte, dass er soeben im Hauptbahnhof von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser äußerte, dass er Kinder suche, die sexuelle Handlungen an ihm vornehmen würden. Als der Junge aus Braunschweig ablehnte, bot der Mann ihm sogar Geld an. Auch das lehnte der Junge ab. Erst als sich zufällig eine Frau näherte, entfernte sich der Täter. Der Junge rief sofort seine Mutter an und teilte den Vorfall anschließend der Bundespolizei in Braunschweig mit. Er verfolgte den Mann noch und konnte beobachten, wie dieser, auf Bahnsteig 6, in einen Fernzug in Richtung Bielefeld einstieg. Als die Streife eintraf, war der Zug schon abgefahren.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 50-jährigen Europäer handeln. Er sei ungefähr 1,70 m groß, habe eine kräftige Statur, graue nach hinten gekämmte Haare und trug an dem Tag eine graue Hose, ein blaues Hemd und ein Goldarmband.

Hinweise an die Bundespolizei unter 0511 30365-0.

