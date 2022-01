Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auf frischer Tat ertappt

Offenburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft in der Englerstraße am frühen Montagmorgen konnten drei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen werden. Die Eindringlinge verschafften sich gegen 3 Uhr gewaltsam Zutritt zum Geschäft und lösten hierdurch den Alarm aus. Vor Ort konnten ein 37-Jähriger, ein 33-Jähriger und ein 26-Jähriger im Vorraum festgestellt und von den alarmierten Beamten vorläufig festgenommen werden. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erwartet die drei nun eine Anzeige wegen Bandendiebstahls.

/mw

