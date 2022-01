Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rheinau (ots)

Zu einem Unfall mit einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro kam es in den frühen Samstagmorgenstunden in Freistett. Ein Autofahrer war gegen 4 Uhr in der Kronenstraße auf Höhe Gebäude Nummer 39 unterwegs, als der Fahrer eines größeren weißen Fahrzeuges offenbar ohne auf den Verkehrs zu achten rückwärts auf die Fahrbahn einfuhr. Noch während der geschädigte Autofahrer sein Auto zum Stehen brachte, suchte sein Unfallgegner das Weite und ließ einen Schaden von rund 4.500 Euro zurück. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dessen Verursacher geben können, wenden sich unter der Nummer 07851 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell