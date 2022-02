Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Gefährlich überholt

Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 18.40 Uhr die L 1115 von Backnang Richtung Großaspach. Er überholte trotz Gegenverkehr zwei vorausfahrende Autos und musste nach erkennen der Gefahrenlage nach rechts einscheren, wo er den vorausfahrenden Pkw Hyundai streifte. Dabei verursachte er auch Sachschaden. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet nun Zeugen des Vorfalls als auch insbesondere die entgegengekommenen Autofahrer, die beim Überholmanöver gefährdet wurden, sich unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Oppenweiler: Gegen Baum gefahren

Ein 53-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo verursachte am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr einen Unfall. Er befuhr die Hauptstraße in Richtung Backnang, als er bei der Einmündung Schlossstraße nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der Autofahrer verletzte sich dabei und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Unfallauto wurde abgeschleppt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf über 5000 Euro.

Fellbach: Fahrradfahrer übersehen

Eine 67-jährige Opel-Fahrerin bog am Dienstag kurz vor 19 Uhr von der Täschenstraße nach rechts in die Stuttgarter Straße ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der in Richtung Innenstadt gefahren ist. Bei dem Zusammenstoß kam der 25-jährige Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde notärztlich versorgt und vom Rettungsdient in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell