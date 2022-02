Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Autohaus - Waldarbeiter schwer verletzt - Mit 3,7 Promille unterwegs - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger VW-Fahrer die B290 von Ellwangen kommend und wollte an der Kreuzung mit der B29 nach links in Richtung Westhausen abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Lkw-Fahrer, welcher auf der B29 von Westhausen in Richtung Aalen unterwegs war. Der 52-Jährige erfasst den VW und schob diesen auf einen Opel einer 33-jährigen Fahrerin auf, die von der B290 nach rechts in Richtung Aalen abbiegen wollte. Der Opel wurde in der Folge von der Fahrbahn geschoben und rutschte eine Böschung hinab. Durch den Crash wurde sowohl der 31-Jährige, als auch die 33-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aalen: Verunfallter Pkw an Unfallstelle ohne Fahrer

Am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem BMW die Kreisstraße 3239 von Dewangen in Richtung Fachsenfeld. Vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung überfuhr er kurz vor Ortsbeginn Fachsenfeld eine Verkehrsinsel und beschädigte einen Randstein, ein Verkehrsschild sowie eine Leitplanke. Der Fahrer entfernte daraufhin das Unfallfahrzeug vom Unfallort, stellte es in einer nahegelegten Sackgasse ab, säuberte die Unfallstelle und entfernte sich fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4800 Euro.

Aalen: Unfall mit nicht zugelassenem PKW

Ohne Fahrerlaubnis, mit einem nicht zugelassenen Alfa-Romeo ohne Versicherungsschutz und unter Alkohol- und vermutlich Drogeneinfluss verursachte ein 20-Jähriger am Mittwoch einen Verkehrsunfall. Der junge Mann befuhr gegen 03:50 Uhr die B29 von Westhausen in Richtung Aalen. Auf Höhe Onatsfeld kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Alfa und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, sein Beifahrer leicht verletzt.

Westhausen: Mit 3,7 Promille unterwegs

Am Dienstag gegen 20:30 Uhr wurde auf der B29, auf Höhe der Auffahrt zur A7, ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise festgestellt. Aufgrund dessen wurde der PKW angehalten und die 38-jährige Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,7 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe in einem Krankenhaus angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Ellwangen: Einbruch in Autohaus

Gegen 05:10 Uhr am Mittwoch meldete ein Zeitungsausträger einen vermeintlichen Einbruch in ein Autohaus in der Straße "In der Au". Vor Ort konnten deutliche Einbruchsspuren am Eingangsbereich und in den Räumlichkeiten festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Beim Ausparken kollidiert

Gegen 10:20 Uhr am Dienstagvormittag parkte eine 52-Jährige ihren Fiat-Panda im Nelkenweg rückwärts aus. Hierbei beschädigte sie einen hinter ihr geparkten Opel-Corsa wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Gschwend: Waldarbeiter schwer verletzt

Am Dienstag gegen 16:15 Uhr wurden im Gewann Mittlerer Stössel Baumfällarbeiten durchgeführt. Beim Fällen eines Baumes riss der gefällte Baum einen weiteren Baum mit sich, welcher einen 41-jährigen Waldarbeiter traf und schwer verletzte. Der Arbeiter wurde nach der Bergung in dem unwegsamen und abfälligen Gelände mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Gschwend war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Außerdem waren der Rettungsdienst und die Bergwacht mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell