Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Mercedes C-Klasse beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16:15 Uhr, und Donnerstag (16. Dezember 2021), 06:30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer eine Mercedes C-Klasse beschädigt, der auf dem Parkplatz einer Grundschule an der Hülser-Kloster-Straße abgestellt war. Der hintere rechte Kotflügel wurde dabei zerkratzt und erlitt Dellen. Wahrscheinlich touchierte der Verursacher den Wagen beim Ein- oder Ausparken, flüchtete dann jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

