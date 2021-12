Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfallflucht

Schwarzer Nissan beschädigt

Weeze (ots)

In der Zeit von Samstag (11. Dezember 2021) um 15.00 Uhr bis Montag (13. Dezember 2021) um 12.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer an der Blumenstraße einen dort geparkten, schwarzen Nissan. Über dem rechten Hinterrad sowie an der Felge konnten Kratzer festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell