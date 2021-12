Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl aus Kfz

Emmerich (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16. Dezember 2021) haben sich unbekannte Täter Zugriff auf den Innenraum eines VW Busses verschafft, der an der Eltener Straße in einer Garagenzufahrt abgestellt war. Sie entwendeten unter anderem einen Werkzeugkoffer und eine Sonnenbrille aus dem Wagen. Den Werkzeugkoffer ließen sie jedoch auf einem Nachbargrundstück zurück. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

