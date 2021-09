Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: +++Unfall auf Ostumgehung+++Indoorplantage ausgehoben+++Bremse und Gas verwechselt+++Trecker und Ballenpresse in Brand+++Zeugenaufruf nach Unfall+++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 10.09.2021

Lüneburg:

Stadt Lüneburg:

Misslungener Jackendiebstahl

Der Dieb nahm sich am Donnerstagvormittag gleich drei Winterjacken vom Außenständer eines Bekleidungsgeschäftes in der Apothekenstraße und wollte sich damit ohne Bezahlung aus dem Staub machen. Ein aufmerksamer Verkäufer sah dieses und hinderte den Mann daran, indem er ihn festhielt. Das gefiel dem Dieb nicht, er ließ die Jacken fallen und konnte sich aus dem Griff des Verkäufers befreien. Dann ergriff er die Flucht, noch bevor die Polizei eintraf.

Unfall auf Ostumgehung

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW am frühen Freitagmorgen gegen 01.00 Uhr im Bereich der Ostumgehung hinter der Anschlussstelle Lüneburg-Nord von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug, welches in Richtung Uelzen unterwegs war, streifte den rechtseitigen Baumbestand, drehte sich um die eigene Achse und kam auf der rechten Fahrzeugseite im Grünstreifen zum Liegen. Der 59jährige Fahrer und sein 22jähriger Beifahrer wurden von der Feuerwehr aus dem verunfallten Fahrzeug befreit, sie kamen beide verletzt ins Klinikum. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, es dürfte Totalschaden haben.

Bleckede:

Indoorplantage ausgehoben

Gegen einen 21jährigen Mann aus dem Landkreis häuften sich die Anzeigen, weil er immer wieder mit seinem Motorrad ohne Kennzeichen und Pflichtversicherung gesichtet wurde, eine Fahrerlaubnis konnte er lange schon nicht mehr vorlegen. Dazu kamen Anzeigen aus anderen Deliktsbereichen. Die Polizei erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse bei Gericht und durchsuchte am Freitagmorgen an verschiedenen Wohn und Aufenthaltsorten des Beschuldigten. Es konnten drei Krafträder aufgefunden werde, die von der Polizei sichergestellt wurden. In einer Wohnung in Bleckede stieß die Polizei außerdem auf eine Indoor Plantage, in der Betäubungsmittel angebaut wurden.

Amelinghausen:

Bremse und Gas verwechselt

Das hätte schlimmer ausgehen können. Der 87jährige Fahrzeugführer ließ seinen PKW am Donnerstagabend gegen 17.00 Uhr in der Waschanlage eines Autohauses in der Lüneburger Straße waschen. Beim Ausfahren verwechselte er bei seinem Automatikfahrzeug Gas und Bremspedal und beschleunigte sein Fahrzeug dadurch so stark, dass es über die Bundesstraße schoss und es durch ein Absperrgitter und einem Fahnenmast auf der anderen Straßenseite gebremst wurde. Hier blieb das Fahrzeug in einem Beet stecken. Der Senior wurde nur leicht verletzt.

Nahrendorf:

Einbruch in Gartenlaube

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Sonntag bis Donnerstag in ein Gartenhäuschen Im Klint eingebrochen. Aus dem Häuschen stahlen sie diverses Werkzeug in einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Bleckede entgegen. Rufnummer:05852-951170

Lüchow-Dannenberg:

Lüchow:

Handfester Streit in der Wohnung

Am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr soll sich der 22jährige gegen den Willen einer ihm bekannten 18jährigen Wohnungsinhaberin in deren Wohnung aufgehalten haben. Trotz aller Aufforderungen verließ er diese nicht. Nachdem er die 18jährige noch beleidigte und bedrohte, setzte sie sich zur Wehr und verständigte die Polizei. Die leitete nun Strafverfahren ein und trennte die Parteien.

Trecker und Ballenpresse in Brand

Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr geriet ein Trecker mit einer dahinter gehängten Ballenpresse vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Landwirt befand sich mit dem Gefährt noch auf einem Feld, nahe der Seerauer Landstraße, als er das Feuer im Motorraum des Treckers bemerkte. Trotz dem schnellen Ablöschen durch die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen nicht mehr verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Unfall

Die Polizei in Lüchow sucht Zeugen des Verkehrsunfalls vom 09. September. Gegen 09.00 Uhr war es zu einer Kollision im Bereich der Landesstraße 261 gekommen. Ein BMW Fahrer wollte aus Richtung Dannenberg kommend nach links in einen Feldweg abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs hatte sich hinter dem Abbieger schon eine Schlange gebildet. Ein Mercedes Fahrer fuhr an dieser Schlange vorbei und kollidierte mit dem Abbieger. Die Polizei Lüchow bittet die Fahrzeugführer aus der Warteschlange sich zu melden unter der Rufnummer 05841-122215.

Hitzacker:

Das er gar keine Fahrerlaubnisse mehr hat, schien den 33jährigen nicht zu stören. Er fuhr am Mittwochmittag trotzdem mit seinem Kleinkraftrad durch Hitzacker. Dabei trug er auch keinen Helm, missachtete mehrere Verkehrszeichen und konnte keine Versicherung für sein Gefährt vorlegen. Nun muss er wieder zu Fuß gehen und sich mit mehreren Strafverfahren gegen ihn befassen.

Uelzen:

Stadt Uelzen:

Betrunken auf dem Fahrrad

Angehalten hat die Polizei die 28jährige Dame auf ihrem Fahrrad am frühen Freitagmorgen in der Gudesstraße, weil sie ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab dann einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Somit machte sich die Fahrradfahrerin strafbar und es wurde eine Blutprobe gegen sie angeordnet.

Ebstorf:

Unfallflucht in Celler Straße

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag muss ein PKW in der Celler Straße Höhe der Hausnummer 11 gegen den dortigen Stromkasten gefahren sein. Dabei hat das Fahrzeug auch den Gehweg überfahren. Der Fahrer hat sich im Anschluss allerdings aus dem Staub gemacht, ohne den Schaden zu melden. Wenn es Zeugen zu diesem Vorfall gibt, bitte melden an der Polizeistation Ebstorf unter 05822-947920.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell